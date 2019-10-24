Aplica municipio asfalto en calles

San Buenaventura, Coah.- Como parte de los trabajos de pavimento que se realiza en diferentes sectores de San Buenaventura, al momento se aplica el asfalto en calles con inversión del fondo de hidrocarburos e infraestructura.

En colonia Reforma la alcaldesa Gladys Ayala Flores supervisó la obra de pavimento donde la constructora aplicó 5248 metros cuadrados en calles Salinas, Independencia y Revolución.

El pavimento la colonia Reforma es para beneficio de más de 600 habitantes que en menos de tres meses ven un cambio radical en su sector.

La inversión estimada en 792 mil pesos compete pavimentar con fondo de infraestructura la calle Independencia que incluye nivelación en terracería, compactación, asfalto y cordón cuneta para alrededor de 411 personas que viven en esa calle.

Además con fondos de hidrocarburos se pavimentarán las calles Salinas entre Camino Real y Revolución, calle Independencia entre Revolución y Fidel Hernández y calle Revolución entre Salinas a Independencia por inversión de 1.3 millones de pesos.

Gladys Ayala Flores saludó a los habitantes y agradecieron la pronta respuesta a los trabajos de pavimento ya que es un sector donde algunas calles perteneces a límites con Nadadores, pero para el municipio de San Buenaventura es muy importante acercarles todos los servicios porque sus hijos estudian en escuelas locales y se hace con la intención de formar un circuito y que el transporte público pueda ingresar a la colonia, evitar que los niños o padres de familia tengan que caminar largos tramos para llegar a la orilla de la carretera a tomar el camión.

El director de Obras Públicas Arquitecto Jesús Chávez Peñaloza junto al personal de la constructora Garza Falcón llevaron a cabo más actividades adicionales para mejorar la imagen del sector, por ello se aprovechó la maquinaria e hicieron limpieza en áreas que estaban intransitables.