Aplicarán 236 mdp en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coah.- En jornada de trabajo por el Municipio de Ramos Arizpe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó infraestructura educativa y puso en marcha obras de beneficio para la sociedad por un monto mayor a 236 millones de pesos.

Por la mañana y acompañado por el alcalde José María Morales Padilla, Miguel Riquelme visitó las instalaciones de la Escuela Primaria “María Elena Flores Gaona”, en la Colonia El Escorial, para entregar dos nuevas aulas a esta institución educativa.

En estos nuevos espacios educativos, así como en la construcción de obra exterior y equipamiento de las mismas, se invirtieron alrededor de 900 mil pesos.

Aquí, el Gobernador del Estado en su mensaje indicó que estas dos nuevas aulas tienen un claro mensaje de su Gobierno para con las niñas y niños de Coahuila: que estudien lo mejor que puedan en las escuelas que merecen, para que puedan continuar con sus estudios hasta el nivel profesional y, posteriormente, incorporarse al ámbito laboral.

Además, pidió a todos los alumnos de esta escuela felicitar a sus padres, por ser responsables al tener a sus hijos estudiando y brindarles la educación a que tienen derecho.

Más tarde, en este mismo sector de Ramos Arizpe, Riquelme Solís puso en marcha el programa “Vamos a Michas”, que involucra una bolsa global de más de 235 millones 550 mil pesos para el municipio.

De esta cifra, 119 millones 650 mil 417 pesos son aportaciones estatales, y 115 millones 900 mil pesos corresponden a aportaciones municipales.

Con este monto de inversión se llevarán a cabo obras de recarpeteo, pavimentación, remozamiento y rehabilitación de plazas y espacios públicos, alumbrado, perforación y dotación de pozos para el suministro de agua potable.

En su mensaje, el Mandatario estatal dijo que pese a recortes presupuestales y el retraso de participaciones federales, en Coahuila se trabaja en equipo en beneficio de la población.

Asimismo, este mismo evento sirvió para dar arranque al programa municipal denominado tarjetas “La Chida” y “La Chida Plus”, mediante la cual el Ayuntamiento beneficia a la población con aportaciones del orden de los 200 pesos y los 500 pesos mensuales; ésta última a personas con alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

El Mandatario estatal destacó el interés de su Administración de que el conflicto que enfrenta la Planta General Motors, originado en los Estados Unidos, encuentre pronta solución y no ocasione desempleo entre sus trabajadores de Ramos Arizpe y Saltillo.