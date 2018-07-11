Apoya Cabildo a Síndica golpeadora

LAMADRID COAH.- El Cabildo se negó a remover de la comisión de Seguridad a la síndica de Mayoría María Teresa Barrios García pese al bochornoso hecho en el que participó al golpear a un comerciante el pasado miércoles 4 de julio.

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Bajo la excusa de que el caso no era grave y por lo tanto la funcionaria antes mencionada podría continuar en la cartera de Seguridad sin ningún problema, el Cabildo emitió seis votos a favor contra cuatro en contra, quedando la comisión como al principio fue formada en el mes de enero.

El alcalde Andrés Fernando Vázquez García lamentó los hechos ocurridos entre el comerciante Piolo Soto y la Síndica, pese a esto, el Cabildo rechazó removerla.

Al respecto el alcalde Andrés Fernando Vázquez García dijo que nunca se esperó que el Cabildo reaccionara de esta manera, pese a insistir en el tema los resultados no fueron los que esperaban ya que la propuesta que él hizo fue que la Síndica le fueran retirados los derechos y facultades que ostenta dentro de la comisión de Seguridad y dárselos a otro funcionario para que los desempeñara, pero la mayoría votó porque se quedara.

Agregó que espera que la cordura esté antes que toda acción que emprenda o lo que digan pues es un pueblo pequeño donde todos se conocen y no se vale que haya discrepancias entre ellos.