Apoya Lencho a boxeadores

Frontera, Coah.- El Ayuntamiento destacó una vez más apoyando al deporte de Frontera, Florencio Siller Linaje, alcalde de la ciudad ayudó a enviar a ocho jóvenes promesas de box a participar en un torneo en la ciudad de Acuña.

Con sus ilusiones bien puestas así como sus guantes, partieron ayer por la mañana a la competencia donde demostrarán el talento desarrollado gracias a su entrenador, don Rogelio Lugo.

Contando con el apoyo sincero del Alcalde de Frontera, quien cubrió los gastos del viaje y del entrenamiento, los jóvenes competirán en nivel semi profesional, para ir midiendo su capacidad que aseguran las autoridades traerán los primeros lugares.

El director de Deportes en Presidencia de Frontera, José Cerda señaló lo necesario que es impulsar el talento fronterense, porque se destaca en todas las disciplinas y en ese tenor, el Alcalde está ayudando a niños, jóvenes y adultos.

“Hay que darle apertura a todos los deportes, ahora le toca al box y en días pasados fue el beisbol y el futbolito, porque así son las instrucciones de nuestro Alcalde” señaló el Director de Deportes.