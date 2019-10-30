Apoyarán a familia que sufrió incendio

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Personal de Atención Ciudadana acudió a visitar a la familia del fraccionamiento Los Nogales que perdió todas sus partencias a consecuencia de un incendio y ahora los apoyarán con despensa, una puerta y ventana, además de cobijas, ropa, medicamento y otros artículos que ocupen.

Blanca Selene Cuellar, directora de Atención Ciudadana.

Como se recordará el pasado lunes se registró el siniestro en el domicilio debido a que la familia dejó encendida una veladora en la imagen de San Judas Tadeo al celebrarse su aniversario.

Blanca Selene Cuellar, encargada del departamento de Atención Ciudadana, informó que desde que ocurrió el incendio, el ayuntamiento se ha mantenido al pendiente del matrimonio y su pequeño hijo.

Los ciudadanos que deseen apoyarlos pueden acudir directamente a la vivienda localizada en calle Enrique Martínez y Martínez en Fraccionamiento Los Nogales ahí podrán encontrar al señor Pablo Garza Terrazas con su esposa y su pequeño hijo o bien pueden llevar al área mencionada los artículos.