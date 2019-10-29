Arde vivienda por veladora

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Este lunes se festejó al Santo Patrono de las Causas Difíciles, San Judas Tadeo, por lo que una familia decidió encenderle una veladora a la imagen que tenía en su vivienda pero desafortunadamente esta terminó causando un incendio al interior que consumió las pertenencias de los moradores.

El incendio consumió todo lo que había dentro de la casa.

Protección Civil y Bomberos, así como Seguridad Pública acudieron al domicilio a apagar el fuego el cual se expandió por todos los espacios de la casa ubicada en la calle Enrique Martínez y Martínez en el Fraccionamiento Los Nogales.

Gracias a la pronta intervención de las autoridades se pudo controlar en poco tiempo el siniestro, se rescataron dos gatitos y afortunadamente las personas que habitan el inmueble, resultaron sin lesiones. El propietario Pablo Garza Terrazas, confirmó que se prendió una veladora a San Juditas por su día y esta provocó las llamas dejando la mayoría de sus cosas en cenizas.