Arranca feria de Cuatro Cienegas

Cuatro Ciénegas.-Con la coronación de Daniela Arocha Garza como reina de los festejos anuales, arrancó este viernes la tradicional Feria de la Uva de Cuatro Ciénegas 2018 que celebra su 86 aniversario.

Como cada año el ambiente festivo del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas Coahuila, inició este viernes con la coronación de su graciosa majestad Daniela primera, quien fue presentada como nueva soberana 2018-2019.

Encabezada por el presidente municipal José Luis Fernández Hernández y la directora del DIF, Alejandra Fernández Cantú, las fiestas de la Feria de la Uva dieron inicio, ante miles de personas que se dieron cita ante este magno evento el edil expresó el agradecimiento por la confianza al hacer de este día la mejor Feria en la historia del festejo.

Cerca de las 8:30 horas se realizó el tradicional brindis previo a la coronación en instalaciones de la Presidencia Municipal, donde estuvieron presentes embajadoras de Candela, Lamadrid, Monclova, Castaños, Sacramento, Miss Turistas, Ocampo, San Buenaventura y Nadadores.

Posteriormente se llevó a cabo la coronación de SGM Daniela I y su real princesa Ytana Torres, autoridades municipales así como representantes del Gobierno del Estado, el secretario de Economía y Turismo del Estado, Jaime Guerra Pérez, procedieron a retirar la corona de la reina saliente Verónica de la Garza Armendáriz, posteriormente fue colocada a Daniela I.

En el estrado estuvieron acompañando a la Reina de la Feria de la Uva, Adriana Patricia Cantú Cantú y María Elena González, damas de la reina, Natalia González López dama de la princesa Ytana Torres Hernández.

La reina del adulto mayor, Dora Alicia Barboza Ramírez, princesa Juana Ibarra Bernal y la reina saliente Amada Castro González.

Excelente velada la que se vivió durante la celebración de la Uva en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. “Sin lugar a dudas la mejor de todas las ferias y para mí es un honor el poder encabezar en mi Administración tan importante evento de mi pueblo”, finalizó el Edil.