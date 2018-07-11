Arranca Frontera ruta de transporte

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A solicitud de habitantes de las colonias Nueva Occidental y Las Torres, el alcalde Florencio Siller Linaje arrancó la nueva ruta de transporte público que abarcará estos dos sectores para que sus habitantes también tengan un servicio de calidad.

Además se comprometió a llevarles todos los servicios que sean necesarios para garantizarles una buena calidad de vida así como atender las necesidades que algunos habitantes le plantearon, como la colocación de señalamientos y bordos para prevenir accidentes.

El alcalde Florencio Siller encabezó el primer recorrido de la nueva ruta.

El alcalde Florencio Siller Linaje junto al secretario general de la ruta Occidental, Jesús Rodolfo de León, así como el director y regidor de Transporte, Alberto Gaytán y José Ángel Ibarra, respectivamente, vecinos del sector y funcionarios municipales dieron el banderazo de arranque a la nueva ruta de transporte.

El regidor de Transporte, José Ángel Ibarra, recordó que el pasado 14 de junio los vecinos de la nueva Occidental y Torres solicitaron la ampliación de la ruta porque no tenían servicio de transporte público, solicitud que de inmediato fue atendida y en menos de un mes resuelta.

A nombre de los vecinos, Jaira Lira Montes y Jorge Arturo García, agradecieron el beneficio porque ya no tendrán que recorrer varias cuadras exponiéndose a los cambios de temperatura para tomar el camión para ir a su trabajo, escuela o hacer pendientes del hogar.

Tras el banderazo de arranque el Alcalde junto a los funcionarios municipales así como vecinos del sector abordaron uno de las unidades del transporte público para realizar el nuevo recorrido que realizará la ruta Occidental.

El Alcalde se comprometió con los vecinos a llevar más mejoras.