Arranca MARS Inversión en región centro

Región Centro, Coah.- Con la finalidad de elevar la competitividad de los municipios y generar oportunidades de desarrollo para todas las familias coahuilenses, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio el arranque de nuevos proyectos de inversión en la Región Centro, así como la entrega de obras educativas.

EMPRESA DE 40 MDD

En Frontera, Riquelme Solís estuvo con más de 250 alumnos de la Secundaria Técnica N° 60 “Matías Nájera Silva”, ubicada en el Ejido La Cruz.

En el Municipio de Castaños, el Mandatario estatal colocó la primera piedra para la ampliación de la empresa Freightcar América (FCA) y Fasemex, con una inversión superior a 40 millones de dólares.

Dicha inversión generará mil 400 empleos formales, donde su planta productiva fabricará vagones de ferrocarril, carros-tanques, pipas y remolques. Se contempla que el inicio de operaciones sea en febrero del 2021.

El Mandatario explicó que el Gobierno del Estado mantiene una exhaustiva promoción económica para consolidar más proyectos de inversión y brindar oportunidades de desarrollo en todas las regiones del estado.

ENTREGA OBRAS

En el Municipio de Frontera, el titular del Poder Ejecutivo hizo entrega de diferentes obras por un monto superior a un millón 700 mil pesos, en beneficio de más de 250 alumnos de la Secundaria Técnica N° 60 “Matías Nájera Silva”, ubicada en el Ejido La Cruz.

La obra tiene como objetivo impulsar y fortalecer el sector educativo, así como reafirmar el compromiso de dotar de una mejor infraestructura a las escuelas de ejidos y comunidades rurales, como en las áreas donde se requieran.

“Me da gusto que la escuela haya alcanzado una inversión más en mi Administración y los beneficios que reciben. Coahuila hoy tiene niveles educativos que nos permiten acercar obras para mayor calidad en los alumnos”, expresó el gobernador Riquelme Solís.

“Conozco perfectamente el sistema que ofrecen las secundarias técnicas, ya que yo estudié en la Número 1 de Torreón, y sus bases son preparar a los estudiantes en carreras técnicas para la inserción laboral, por ello también estamos trabajando a la par en la atracción de nuevas empresas que logren generar empleo, que las generaciones tendrán cerca de la tierra que los vio nacer”, concluyó.