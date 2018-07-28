Arranca programa ‘Vivienda Digna’

SAN BUENAVENTURA COAH.- Un total de 38 casas habitación mejorarán su condición actual al ser consideradas dentro del programa Vivienda Digna, trabajos que ya comenzaron en el área rural.

Lilia del Carmen Rodríguez Náñez, directora de Desarrollo Social, afirmó que después de realizar un recorrido por todo el pueblo y atendiendo las llamadas de algunas personas que les reportaban casos de familias cuyas casas están en riesgo o que son inseguras para sus moradores, levantaron un censo para después ponerse a trabajar en ello anticipándoles a los dueños de las casas que por unos días serían molestados por las obras que se realizarán pero que son para su beneficio.

La intención de este programa aplicado en esta localidad es de beneficiar a todos los sectores pero los funcionarios responsables se dieron cuenta de que había más necesidades en unos que en otros, por ese motivo elaboraron un listado de aquellos que viven en condiciones de riesgo para proceder de inmediato.

Se trabajará en los ejidos, San Blas, San Francisco, que es donde hay más necesidad de una casita habitable y también en las colonias, Benito Juárez, Nueva Esperanza, 18 de Febrero, 16 de Abril, Amalia Solórzano, Eulalio Gutiérrez y Solidaridad.

El monto aproximado de inversión en la construcción de techos, cuartos de baño y recámaras será de 685 mil 120 pesos en fusión de recursos de los cuales el Municipio aportó 305 mil 790 pesos.

Dicho programa se espera quede concluido para el mes de septiembre.