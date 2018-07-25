Arrecia abigeato en ejido Frontera

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Amantes de lo ajeno llegaron al ejido Frontera donde robaron un caballo, pacas para alimentarlo y hasta un colchón, los afectados interpusieron la denuncia correspondiente aunque no confían en que las autoridades resuelvan el robo y por ello pidieron también ayuda a la ciudadanía a través de redes sociales.

José Luis Cepeda es el afectado, quien denunció ante el Ministerio Público como muchos otros robos de los que ha sido víctima pero de ninguno ha tenido justicia por parte de las autoridades.

No es la primera vez que esta familia sufre un robo.

Su hijo, Cristian Cepeda fue quien denunció a través de redes sociales y pidió la colaboración de los ciudadanos respecto a cualquier información que tengan sobre el caballo, que entre el lunes por la noche y el martes en el día robaron de una propiedad en el ejido Frontera.

Dijo que su padre acudió el lunes por la noche a llevar comida a los animales y todo estaba bien, pero el martes que acudió nuevamente se dio cuenta que faltaba un caballo, las pacas de alimento así como un colchón que tenía en la propiedad, situación que de inmediato denunció ante el Ministerio Público.

Destacó que no es la primera ocasión que se ven afectados por robos, sino que en varias ocasiones les han robado herramienta y hasta borregas, pero nunca un animal tan grande como el caballo.

Aseguró que ni la Policía Municipal ni Fuerza Coahuila hacen rondines por las comunidades rurales y por eso los robos de ganado y herramienta están a la orden del día, aunque los afectados por lo regular no denuncian porque el Ministerio Público nunca resuelve nada.

Ahora esperan que con el alcalde Florencio Siller, que dice apoyará al campo, se haga algo para frenar los constantes robos de ganado y herramientas en los ejidos, porque la gente ya está cansada de que les roben lo que con tanto sacrificio logran.