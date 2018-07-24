‘Arregla’ Policía a joven agresora

CASTAÑOS, COAH.- Policías Municipales están dentro de sospechas de que “arreglaron” a una joven detenida el viernes en la madrugada por haber agredido a otra, no hubo registro de la detención, mientras la demanda en el Ministerio Público sigue su curso.

La inculpada es la joven Cinthia Mercado Villanueva, mientras que la agredida, es Vania Briseño de 18 años de edad, los hechos ocurrieron en casa de un amigo de ambas, Jaime Martínez.

En la frente fue el “botellazo” que recibió Vania.

Según los familiares de la afectada, hubo dos agresiones anteriores antes del ataque final, pues Vania platica que primero la inculpada le lanzó por la espalda una lata de cerveza, posteriormente una amiga de la inculpada hizo lo mismo y como ella no respondió a la agresión, finalmente la inculpada se le puso en frente y le dio un botellazo y se la quebró en la frente.

De inmediato la sangre corrió por la frente de Vania, comenzó el alboroto, muchas mujeres defendiendo a la afectada, hasta el lugar de los hechos llegaron patrullas de la Fuerza Coahuila y finalmente, hablaron a una patrulla municipal quien se llevó a la detenida.

Los familiares de Vaina, su hermana Janeth y su padre Francisco Briseño explicaron que recogieron a la joven y la llevaron a los primeros auxilios a urgencias del Seguro Social, media hora más tarde llegaron a la comandancia municipal, donde les dijeron que Cinthia Medrano estaba detenida, pero que no duraría mucho tiempo ahí por ser una falta administrativa.

Confiados la familia Briseño se retiró del lugar para acudir temprano al Ministerio Público, donde pusieron la denuncia formal contra Cinthia Medrano, pero al llegar al punto de que fue detenida bajo falta administrativa, se resaltó la sospecha, pues al haber una agresión con sangre ya no se tipifica como falta, sino como delito y la persona debió ser consignada de inmediato al Ministerio Público a Monclova, hecho que no sucedió.

De ahí, los Briseño fueron a la comandancia a verificar los datos generales de Medrano, y se toparon con la sorpresa de que no hubo un solo reporte sobre esta detención, como si nunca hubiera pasado, así las cosas, se molestaron al sospechar que hubo un arreglo entre policías y los familiares de la inculpada.

Ante todo esto, la familia Briseño piden justicia para su hija, luego que incluso la inculpada se le vio en una farmacia de la localidad intentando comprar un collarín, y deducen que intenta hacer creer que ella también fue lesionada, cuando los testigos están dispuestos a declarar cómo en realidad fueron los hechos.