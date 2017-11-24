Asume Marcela Castañeda Secretaría Anticorrupción

Saltillo Coah.-A las 17 horas en el Centro Cultural Universitario del campus Arteaga de la UAdeC, se designó de manera oficial a la Secretaria Técnica que trabajará en el Sistema Estatal Anticorrupción.

Con una duración de aproximadamente una hora y media, las autoridades escucharon los motivos de los tres candidatos que querían ocupar el puesto.

Los candidatos que presentaron sus logros profesionales frente a las autoridades encargadas de la selección fueron: la socióloga, Marcela Castañeda, el Licenciado en derecho, Mauricio Contreras, y Reynaldo Rosas Cepeda, también licenciado en derecho. Sesión del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para la designación del Secretario Técnico.

Por votación unánime la maestra Marcela Castañeda Agüero fue seleccionada como Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila por un período de 5 años.

El comité seleccionador está conformado por Jesús Homero Flores Mier, Sandra Rodríguez Wong, Manuel Gil Navarro, José Armando Plata, Miriam Cárdenas Cantú, Carlos Eduardo Cabello y Luis Gonzalez Briseño.

Dicha Secretaría Tiene a cargo él seguimientos de los casos anticorrupción y la vigilancia de la metodología de las investigaciones de dichos casos por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y demás responsabilidades.