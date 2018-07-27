Ataca perro a mujer diabética

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- La mordida de un perro le ha complicado el estado de salud a Fortina de Jesús Ovando Reyes, quien padece diabetes y desde hace más de un mes está con la herida expuesta sin poder trabajar, gastando en medicamentos y la dueña del animal se niega a hacerse cargo de los gastos.

Fortina, dijo que hace un mes caminaba por la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Diana Laura junto a su esposo a cuidar un par de chivas de la familia, de repente el perro se les echó encima y le mordió la pantorrilla.

En ese momento fue a la Cruz Roja buscando le suturaran la herida, pero le dijeron que no se podía porque le faltaba un pedazo de piel, tenía que quedar la herida expuesta para que se regenerara y sola empezara a sanar, sin embargo este proceso no se ha dado porque padece de diabetes y en lugar de mejorar se le ha ido oscureciendo cada vez más.

Fortina tiene 52 años y trabajaba haciendo limpieza en algunos hogares para ayudar a su marido que es albañil, con el gasto del hogar, ahora tiene más de un mes sin poder trabajar y aun cuando tiene 4 hijas que le ayudan no es suficiente, incluso batalla para comprar medicamentos.

“Todos los días tengo que estar lavándome con agua oxigenada y jabón, tengo que ponerme un medicamento que me costó 400 pesos para que no se me infecte”.

Señaló que la dueña del perro, Dora Elva González, inicialmente dijo que se haría responsable de los gastos que ya van en mil 500 pesos, pero cuando acuden a cobrarle solo les saca la vuelta y dice que ella no es la dueña del animal que la mordió.

“Tengo mucho miedo por mi diabetes, que la herida se vaya a complicar y me pase algo malo”, dijo Fortina con lágrimas.