Atenderá Presidencia también en vacaciones

Frontera, Coah.- Inicia el periodo de vacaciones para la Presidencia Municipal de Frontera que preside Florencio Siller Linaje, pero dio instrucciones que ningún departamento se quede sin personal.

Cada jefe de departamento organizó a su personal para dejar guardias, y atender a la ciudadanía con trámites y peticiones, permaneciendo abiertas las oficinas en el Ayuntamiento de Frontera.

“No porque se tengan vacaciones el servicio se va interrumpir, por eso cada departamento va contar con personal de guardia, porque debemos atender a nuestra gente en sus peticiones” señaló Florencio Siller.

Con el compromiso firme de atender cada solicitud, y resolver los problemas que enfrentan las familias, por eso la Presidencia Municipal mantendrá abiertas sus puertas.

Solamente los departamentos de Seguridad Pública, Servicios Primarios y Protección Civil estarán trabajando normalmente.