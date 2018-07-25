Atienden bacheo

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Decenas de peticiones llegan diariamente a Servicios Primarios donde la ciudadanía solicita acciones de bacheo y colocación de bordos, principalmente en calles recién pavimentadas que son utilizadas como autopistas por los automovilistas.

El director de Servicios Primarios, Juan de la Paz López, dio a conocer que son estas las peticiones que más llegan al departamento, tienen cerca de 100 para tapar baches y 40 para colocación de bordos.

Juan de la Paz López, director de Servicios Primarios.

Dijo que en el municipio hay un problema grave de baches y aun cuando se trabaja constantemente con dos máquinas y cuadrillas, en lo que va del mes llevan más de 100 baches tapados pero esto no es suficiente porque aparecen más daños al pavimento.

Respecto a la colocación de bordos, dijo que en todas las colonias por igual los ciudadanos reportan, principalmente en calles recién pavimentadas o recién reparadas, que los automovilistas circulan a velocidades muy altas e incluso se han dado accidentes.

Señaló que también se atienden las peticiones de bordos para evitar que se den accidentes mayores, las mismas cuadrillas que trabajan en reparar los baches se encargan de construir bordos donde son necesarios.