Aumenta DIF entrega de comidas calientes

SAN BUENAVENTURA COAH.- Al doble se elevó la cantidad de beneficiados con comidas calientes entregadas por el DIF Municipal hasta la puerta de sus casas, ya que de 43 con las que comenzaron en el mes de enero a la fecha el número llega a 80.

La presidenta del DIF, Mirna Pérez, dijo que constantemente les llegan solicitudes de personas que están en condiciones vulnerables a las que apoyan con comida caliente que les llevan la cual es alta en proteína, baja en grasa y muy nutritiva, la cual está preparada especialmente para aquellos que tienen poca movilidad, están postrados en cama o padecen alguna enfermedad crónico- degenerativa.

El reparto se hace a domicilio y al mediodía para que los platillos lleguen calientitos.

Por otra parte comentó que las personas que se encargan de preparar los alimentos saben los ingredientes que deben utilizar además de lo básico como es el caso del pollo, las verduras, el queso, las ensaladas, todo esto dentro del cuadro alimenticio que el enfermo requiere.

Creo que vamos a llegar a los cien platillos que entregaremos a diario, la cantidad de solicitudes es elevada y si bien a todos les hacemos un estudio socioeconómico por lo general son personas que sí necesitan de nuestro apoyo.

Cabe mencionar que son aproximadamente cinco mil pesos por semana los que se invierten en la compra y preparación de los alimentos que se entregan de manera higiénica a los enfermos y personas de la tercera edad en sus domicilios.