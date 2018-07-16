Aumenta recolección de basura por la Feria

SAN BUENAVENTURA COAH.- En dos terceras partes se ha incrementado la basura con motivo de la Feria del Santo Patrono, lo que ha dado lugar para que las cuadrillas designadas para los trabajos de limpieza incrementen sus actividades, sobre todo los fines de semana.

Rolando Sánchez Fabián, coordinador de Limpieza, afirmó que esta situación es normal debido a que es mucha la gente que acude a las instalaciones de la Feria, sobre todo el fin de semana porque los espectáculos atraen mucha gente.

"No podemos permitir que las instalaciones de la Feria estén sucias"

Rolando Sánchez Fabián

Coordinador de Limpieza.

Las cantidades se elevaron en dos terceras partes, es decir que ahora son más vueltas las que da el camión de tres toneladas que destinamos para la Feria en tanto duren los eventos porque la consigna que tenemos es que todo tiene que estar limpio ya que la imagen cuenta mucho, dijo el entrevistado.

Los trabajos de limpieza y retiro de basura comienzan muy temprano pero hay quienes apoyan en parte con este proceso como es el caso de los pepenadores que acuden a llevarse el reciclado, siendo esto un ingreso que de alguna forma les ayuda.

A la fecha son cincuenta personas las que trabajan limpiando las instalaciones de la Feria, las que fueron conformadas en cuadrillas para que las actividades sean más fáciles de realizar y que toda el área quede limpia a la mayor brevedad posible.