Aumentan accidentes en carretera 30

NADADORES-COAH.- Incrementaron los accidentes en la Carretera Federal número 30 y son provocados principalmente por ingesta de alcohol y exceso de velocidad.

Elmer de la Cruz, director de la Policía Municipal, informó que el mes pasado se registraron 8 accidentes viales en donde afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, solamente personas lesionadas pero no de gravedad.

Explicó que en lo que va del mes de octubre ha habido un incidente, pero ya se formó un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para las acciones que implementarán y así evitar más sucesos como los que se presentaron en septiembre.

“Hay a cuatro factores en esto, los conductores van alcoholizados, a exceso de velocidad, incluye el clima y las condiciones mecánicas del auto a veces no se encuentran bien”, dijo.

Señaló que se tomarán medidas de prevención implementarán operativos no para que la gente se atemorice sino para invitarlos a conducir a una velocidad moderada, que respeten los señalamientos y no bajo los efectos del alcohol.