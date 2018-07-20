Autorizan cambio de rural a urbana

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- El Cabildo autorizó el cambio de área rural a urbana a la colonia Esteban Martínez, lo que permitirá llevar más obras y beneficios a este sector ubicado sobre la carretera 30.

En la sesión de Cabildo número 14, la síndico municipal María Guadalupe Huitrón, dio a conocer que por petición el INEGI que el año entrante llevará a cabo el censo, se pidió al Cabildo autorización para cambiar a la colonia Esteban Martínez de área rural a área urbana.

Se realizó la sesión de Cabildo número 14.

Dijo que este sector necesita mucha atención y con el cambio de concepto y pasar la administración puede llegar con muchos más beneficios para todos sus habitantes.

Como segundo punto, la tesorera municipal María del Rosario Martínez, expuso ante los integrantes del Cabildo el segundo avance financiero correspondiente a los meses de abril a junio, donde se cuenta con un saldo a favor por 4 millones 274 mil 347 pesos.

Dio a conocer que el ingreso por este segundo trimestre es de 71 millones 580 mil 630 pesos mientras que el ingreso es de 53 millones 96 mil 554 pesos, en inversión pública se tiene un gasto por 14 millones 209 mil 727 pesos, lo que deja un saldo a favor de 4 millones 274 mil 347 pesos.

Tras la explicación detallada de cada uno de los rubros por parte de la Tesorera Municipal, por mayoría se aprobó el avance financiero ya que la regidora María Candelaria Martínez se abstuvo de votar.