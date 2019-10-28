Avanza obra para conducir el agua

ABASOLO, COAH.- Son 15 millones de pesos del Fondo de Hidrocarburos los que se invertirán en la construcción de un canal de conducción de agua de 9 kilómetros.

La obra se llevará a cabo en tres etapas para beneficiar la producción del campo golpeado por las sequías.

Actualmente se construyen 4.8 kilómetros de canal de riego de concreto con una inversión de 4.5 millones de pesos y se lleva a un avance del 2 mil 480 kilómetros.

Son alrededor de 230 familias las que resultarán beneficiadas y quienes se dedican a las labores del campo de la Zaca, La Villa, Monte Viejo, Rodríguez y parte de Escobedo.

Construyen 9 kilómetros de canal de conducción de agua.

En el municipio de Abasolo se construirán 7 kilómetros de canal de riego de concreto y 2 mil metros en Congregación Rodríguez. Durante décadas los campesinos se han quejado por la falta de agua para regar sus parcelas debido a que los canales tienen una antigüedad de casi 50 años y el vital líquido se pierde durante el trayecto.

A diferencia del 2017, en la administración pasada se construyeron 2 kilómetros de canal con una inversión de 2.3 millones de pesos con una capacidad de conducción de 200 litros de agua con una diferencia en costos de entre 600 mil pesos a comparación del 2019.