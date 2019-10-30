Avanza pavimento en la zona centro

San Buenaventura, Coahuila.- Cumpliendo con el compromiso de terminar las obras de pavimento antes de concluir el 2019, la alcaldesa Gladys Ayala Flores hizo un recorrido por los sectores donde dieron arranque el mes pasado.

En la zona centro el avance de la calle Matamoros, privada Ismael Garza y privada Victoria es visible donde se invierte un millón 252 mil pesos del fondo de hidrocarburos en 3,000 metros cuadrado de pavimento.

En la colonia Benito Juárez casi concluye el nuevo asfalto de 5,000 metros cuadrados de calle 1, calle 6 y privada 13, por inversión de 1 millón 900 mil pesos.

Colonos de la Nueva Esperanza expresaron que ha sido rápido el trabajo que la constructora realiza en calle Luis Donaldo Colosio, Diana Laura y Alejandro Castro en 4,000 metros cuadrados por 1 millón 300 mil pesos del fondo de hidrocarburos.

El departamento de obras públicas a través del Arquitecto Jesús Chávez Peñaloza es el encargado de supervisar las obras para terminar en el tiempo establecido, mientras el clima lo permita.