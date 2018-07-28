Avanza remodelación de Casa de la Cultura

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Por concluir la remodelación total de la Casa de la Cultura, la cual cuenta con un edificio anexo con sus respectivas aulas donde a partir del mes de septiembre inician los cursos de artes plásticas, música, danza, etc.

Proyecto que inició hace tres años con el apoyo directo del Gobierno del Estado, la intención que encierra es que los alumnos que acudan puedan aprender con maestros capacitados una disciplina cultural alterna con sus actividades diarias.

Además de que las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para todos los que deseen aprender alguna técnica que les ayude de acuerdo a su edad en el bienestar físico, emocional y mental.

Pese a los enormes cambios que ha tenido el recinto que durante el sexenio de Vicente Fox fue sede del Congreso Nacional de Gobernadores, la Conago, en este momento no puede ser visitado por los turistas porque le faltan algunas adecuaciones y buena imagen.

Al respecto el secretario del Ayuntamiento, Alberto Villarreal Ferriño, dijo que espera que las condiciones cambien para este espacio ya que es muy visitado, además de ser histórico ya que en el lugar don Venustiano Carranza realizó un sinfín de actividades de ahí la alusión que le hacen en los frescos pintados en los murales.

Esperamos que pronto concluyan los trabajos para que de nueva cuenta se abra al turismo la Casa de la Cultura en toda su plenitud y sea visitada por el turismo.