Avanzan programas de Desarrollo Rural

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Temas como el registro de pozos ante la Comisión Nacional del Agua, los beneficiados del programa Concurrencia Municipalizada y el subsidio de semilla para siembra fueron tratados durante la reunión mensual de Desarrollo Rural.

Evento que concentró a los comisariados ejidales de esta localidad quienes rindieron informes en cuanto al registro de los pozos y conocer a los beneficiados del programa Concurrencia Municipalizada, hicieron planteamientos propios de sus comunidades y peticiones.

Hay avances en los programas del campo, dijo el Jefe de la Sagarpa en esta localidad, Adrian Balderas Morales.

Al frente del evento estuvo el jefe de Capacitación y Desarrollo de la Sagarpa Adrian Balderas Morales , así como el coordinador de Desarrollo Rural Juan Antonio Velazco Lozano, quienes expusieron las condiciones que privan en el sector campesino, aclarando que de las 28 solicitudes que recibieron del programa Municipalizado, 27 fueron aceptadas y la única que quedó fuera se canalizó a otra instancia llamada Desarrollo Regional para que fuera aceptada y aprobada.

En cuanto al registro de los pozos ante Conagua dijo que lo más recomendable es que cada dueño lleve a cabo el trámite correspondiente para que sea acreedor a beneficios, ya que de lo contrario podrá tener problemas.

Respecto a la sequía dijo que aún cuando han sido pocas las lluvias que se han presentado en el Municipio sí hay espacios secos pero no de gravedad siendo hasta ahora soportables las condiciones climatológicas para las actividades agrícolas y ganaderas.