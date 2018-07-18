Ayuda Lencho a Sub 17 de futbol

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Integrantes de la selección Sub 17 coahuilense de futbol, solicitaron al alcalde Florencio Siller Linaje, apoyo para llegar al torneo nacional a celebrarse en Orizaba, Veracruz del 27 de julio al 5 de agosto.

Las madres de los jóvenes dieron a conocer que inicialmente el Inedec se comprometió a aportar el camión para transportarse a Orizaba, Veracruz pero pocos días antes se les informó que no habría tal apoyo, y con una semana de anticipación se les dificulta pagar para que la selección coahuilense llegue al torneo.

Felicitó a las madres y padres de familia que impulsan a sus hijos a seguir adelante con este bonito deporte.

Dijeron que el boleto para cada joven tiene un valor superior a los mil 800 pesos y muchos de los seleccionados no cuentan con recursos para costearlo, por ello recurrieron al Munícipe de esta localidad, que va representada por 3 seleccionados coahuilenses.

El Alcalde dijo que la Administración que encabeza está comprometida con el deporte y por experiencia propia, su hijo fue seleccionado en futbol e incluso llegó a fuerzas básicas, conoce todas las dificultades a las que se tienen que enfrentar los deportistas, por eso se comprometió a apoyarlos para que lleguen a este importante torneo.

También los felicitó y motivó a seguir adelante con sus sueños, por llegar al torneo nacional ya son campeones pero hay que seguir y sobre todo visualizarse como tal.

Felicitó a las madres y padres de familia que impulsan a sus hijos a seguir adelante con este bonito deporte, que los motivan y hacen grandes esfuerzos para que lleguen lejos.

Las madres de los jóvenes también pidieron el respaldo.