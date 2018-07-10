Ayuda para Ángela

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- La pequeña Ángela Sarahí Alejandro Terrazas necesita ayuda, padece cáncer en el glúteo y será sometida el próximo 25 de julio a una cirugía para limpiar el área donde hace 6 meses le extirparon un tumor de más de 30 centímetros, la cirugía busca corroborar que el mal no se haya extendido.

Su madre, Olga Alicia Terrazas está organizando un bingo que le permita reunir fondos para comprar un colchón, sabanas y otros artículos especiales que su pequeña necesitará tras la cirugía, porque es necesario que permanezca en un lugar muy limpio para evitar una infección.

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Dio a conocer que en noviembre del año pasado le detectaron a Ángela, de 11 años de edad, cáncer en el glúteo derecho a raíz de una pequeña bolita que le creció, para enero la sometieron a una cirugía donde le extirparon el tumor que para entonces medía 36 por 28 centímetros.

Comentó que luego de la cirugía le han dado quimioterapias durante 5 meses y necesita la segunda cirugía para hacer limpieza en el glúteo donde extrajeron el tumor y también analizar si no se ha extendido el cáncer, que le aseguran los médicos es muy agresivo.

“Estamos conscientes que esto es un propósito que Dios tiene para nosotros, para hacernos tener más fe y creer, afortunadamente mi hija ha sido una guerrera incluso más fuerte que yo y sabemos que vamos a salir de esta”.

Se está organizando un bingo para reunir fondos, por ello recurrieron a funcionarios municipales para solicitar artículos del hogar y de limpieza que darán como premios, el bingo se efectuará en las instalaciones del Cefare el 13 de julio.