BRINDA COAHUILA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES: MARS

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.- Como parte de su compromiso por brindar a las y los niños coahuilenses mejores espacios educativos, este día el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó dos aulas a la Escuela Primaria “María Elena Flores Gaona”, ubicada en la Colonia La Escorial, de este municipio.

En la construcción de estos dos salones así como obras exteriores y equipamiento, se invirtieron alrededor de 900 mil pesos.

Riquelme Solís, en su mensaje indicó que estas dos nuevas aulas tienen un claro mensaje de su Gobierno para con las niñas y niños de Coahuila: que estudien lo mejor que puedan en las escuelas que merecen, para que puedan continuar con sus estudios hasta el nivel profesional y, posteriormente, incorporarse al ámbito laboral.

Pidió a todos los alumnos de esta escuela felicitar a sus padres por ser responsables al tener a sus hijos en la escuela y brindarles la educación a que tienen derecho.

Felicitó de igual manera a los integrantes de la mesa directiva de esta escuela por estar al pendiente de las necesidades de maestros y alumnos.

Se comprometió a regresar a esta escuela dentro de poco tiempo para ver qué más beneficios le puede llevar, en conjunto con el Alcalde.

Por su parte, José María Morales Padilla, Presidente Municipal, mencionó que la visita del Gobernador a esta escuela habla del compromiso que tiene el Mandatario estatal con todas las áreas de la sociedad, pero muy en especial con la educación.

Agradeció todos los apoyos que bajo su conducto el Municipio de Ramos Arizpe está haciendo con las escuelas.

Recordó algunos programas que se operan en Ramos Arizpe gracias al apoyo del Gobierno Estatal, como “Escuelas al 50”, “Transporte Escolar Rural”, “Tarifa Cero”, o la construcción del centro de idiomas municipal.

Mencionó que de la mano con el gobernador Miguel Riquelme se construye el programa de becas escolares más ambicioso en su municipio.

“Gracias al apoyo que hemos recibido del Gobernador, en Ramos Arizpe la educación va a seguir siendo una prioridad”, dijo.

Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado, informó que la Escuela Primaria “María Elena Flores Gaona” cuenta ya con poco más de 800 alumnos en los dos turnos, gracias a las nuevas aulas que se agregaron este ciclo escolar.

Miguel Pecina de León, Director de la primaria, expuso que con la visita del gobernador Miguel Riquelme se patentiza la búsqueda de la educación de calidad, porque los niños están fundamentando en esta escuela todos los valores necesarios para no crear solamente alumnos, sino también personas de bien para que en un futuro tengan el compromiso con su municipio, con su comunidad y con su país.

“Nos sentimos enormemente orgullosos y muy distinguidos de contar con su presencia”, mencionó el Director a Riquelme Solís.