Brinda Salud hasta 15 consultas diarias

Frontera, Coah.- Más de 15 consultas diarias se brindan a través de Salud Municipal a personas de escasos recursos, quienes reciben ahora una mejor atención porque se habilitó un consultorio con todo lo necesario para sus revisiones así como medicamento que también reciben de manera gratuita.

Ramiro Tijerina Rodríguez, director de Salud.

El director de Salud, Ramiro Tijerina Rodríguez, dio a conocer que desde el inicio de la Administración se estaban brindando consultas médicas gratuitas, sin embargo estas se realizaban en una oficina sin los artículos necesarios para una adecuada exploración.

Por ello se habilitó un consultorio que cuenta con camilla de exploración, biombo, lámpara, banco, pesa, todo el material adecuado para una consulta médica y además cuenta con la privacidad que tanto médico como paciente necesitan a la hora de las consultas.

Dijo que son cerca de 15 consultas diarias las que se brindan, pero al contar con un consultorio equipado al 100 por ciento hay una atención de mayor calidad a los pacientes, ya que se cuenta con un espacio propio y en condiciones adecuadas y sobre todo necesarias.

Resaltó que cuentan también con medicamento que la ciudadanía dona al departamento y este se entrega a los ciudadanos que lo requieren cuando van a sus consultas.