Brota drenaje en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Entre aguas pestilentes viven más de 800 personas de la colonia 26 de Marzo, Elsa Hernández, Ramón Guevara y Las Magdalenas, este problema ha provocado, dicen los afectados, daños a la salud, sobre todo en menores de edad y tienen padeciéndolo desde hace 7 años y la alcaldesa Yolanda Cantú solo hace “mejoralitos” al desazolvar y aplicar cal para controlar un poco la situación.

La tubería del drenaje ha colapsado, lo cual genera que las aguas negras broten por doquier en los sectores al sur del municipio, esto debido a que el Pueblo Mágico ha ido en crecimiento por la creación de nuevos hoteles, restaurantes y negocios.

Otra se localiza en la Elsa Hernández.

Las Magdalenas es la colonia más afectada y es que se encuentra a 150 metros de lo que son las lagunas de oxidación hasta donde van a parar los residuos del drenaje de toda la población.

De acuerdo a los testimonios de las familias, la Presidenta Municipal, Yolanda Cantú hizo un compromiso durante su campaña para realizar el proyecto de una planta tratadora así como generar más empleos, cosa que no ha cumplido.

El pasado 26 de octubre Cuatro Ciénegas fue galardonado a nivel nacional por las prácticas de sustentabilidad y atracción de inversión en la Ciudad de México.

Lamentablemente en la tierra de Don Venustiano Carraza se vive otra realidad, principalmente el descontento de la ciudadanía por el aumento de los impuestos y la creación de otros 4 nuevos, el desempleo, la marginación y la caída del precio de la cera de candelilla.

Otra nota: Dejan casa sin muebles

Cuatro sectores viven un problema grave que es el desbordamiento de aguas negras cerca de planteles educativos, centros de salud y casas habitación.

Niños y adultos perciben los olores repugnantes que alcanzan a llegar hasta el último rincón de sus viviendas provocándoles nauseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y hasta gripa y comezón en el cuerpo.