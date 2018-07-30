Busca Lamadrid mujeres policías

LAMADRID, COAH.- El alcalde Andrés Fernando Vázquez García, informó que en breve llevarán a cabo acciones para ubicar a mujeres que deseen trabajar como policías porque es necesaria su intervención cuando se llevan a cabo detecciones de féminas.

A la fecha son diez elementos los que laboran en el Municipio por lo tanto hace falta una cantidad igual pero en esta ocasión y dadas las circunstancias que se registran en el pueblo, sobre todo los fines de semana cuando la ingesta de alcohol es notoria tanto en hombres como en mujeres, enfocarán su atención para que sean mujeres las que se desempeñan dentro de la corporación.

Vamos a contratar mujeres porque son necesarias para la revisión de las detenidas y en los operativos, dijo el alcalde Andrés Fernando Vázquez García.

Dijo que al darse casos de detención de mujeres los policías poco o nada pueden hacer a la hora de sometimiento, ya que la revisión corporal la tiene que hacer una mujer para que estén en igualdad de condiciones, además por respeto, por esa razón y porque también ayuda a pacificar las cosas en los conflictos familiares es que la atención está centrada en ingresar mujeres a la corporación.

Somos um pueblo muy visitado y eso nos da mucho gusto pero hay ocasiones que vivimos problemas que se tienen que resolver aquí mismo y que no se hace debido a la falta de elementos o que estos se sientan limitados, ya que se dan casos en donde la mujer participa en alteraciones al orden y por esa razón se tienen que equilibrar las cosas a la hora de poner orden para evitar caer en problemas o malas interpretaciones”, dijo el Edil.