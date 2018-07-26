Caen cables de luz en la Roma

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Por segunda ocasión se dio una sobrecarga en líneas de energía eléctrica, ahora fue en la colonia Roma, donde los cables con corriente cayeron y dejaron sin servicio a los vecinos.

Los vecinos de los cruces de la calle Francisco de Luna y Paseo Madero en la colonia Roma, denunciaron que desde el pasado martes empezaron a tener problemas con la energía eléctrica, situación que fue reportada y personal de CFE acudió al lugar a hacer algunas reparaciones.

Hubo un sobrecalentamiento en los cables de CFE.

El miércoles cerca de las 10:20 de la noche se escuchó un fuerte estruendo y seguido de esto se quedaron sin energía, los cables cayeron al suelo y el transformador empezó a aventar chispas, por lo que pidieron la intervención de Protección Civil y nuevamente de CFE que acudió a reparar.

Personal informó que fue un sobrecalentamiento de las líneas de energía, posiblemente por la sobrecarga al transformador y de ahí sobrevino el incidente que no pasó a mayores.

Los vecinos del lugar pidieron se ponga atención, principalmente porque en los paseos del sector hay demasiados árboles y entre estos se encuentran ya los cables de energía así como telefónicos y de televisión, lo que representa un riesgo para los habitantes.

Pidieron se ponga especial atención para evitar un accidente mayor, porque esta vez no hubo lesionados pero de no arreglar adecuadamente puede llegar a haberlos porque hay mucha gente que atraviesa los paseos.