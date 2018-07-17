Capacitan a beneficiarios de programa Prospera

CASTAÑOS, COAH.- Con el tema de autoestima, más de 20 personas que pertenecen al programa Prospera, fueron capacitadas por autoridades municipales en instalaciones de los módulos interactivos del IMSS.

La regidora de Instancia de la Mujer en el municipio, Sonia Nereida Arzola Guerrero, indicó que a diario se aplican este tipo de pláticas con el afán de mantener una comunicación directa con la ciudadanía, sobre todo en la búsqueda del bienestar de las familias.

Una veintena de mujeres participaron ayer en la plática del autoestima.

Consideró que la mayoría de las mujeres que acuden a este tipo de reuniones son mujeres jóvenes con familias que recientemente fueron formadas, por lo que esperan un buen impacto social en un futuro a corto plazo, pues una de las principales metas es el impulso de buenas familias, con valores y sobre todo, con bases para un buen futuro.

Arzola Guerrero destacó que también se busca una vez por semana ofrecer cursos de capacitación a estas mujeres, para que puedan aprender algún oficio de su interés y puedan autoemplearse, buscando con ello un ingreso más a la familia.

“Les damos cursos de todo, desde elaboración de dulces, panadería, pastelería, repostería, etcétera, ellas no ponen nada, nosotros les damos todos, pero más que lo material, les damos las herramientas para que sean mujeres productivas y puedan con su intervención lograr un mayor ingreso a su núcleo familiar y puedan salir adelante”, finalizó.