Casi listo panteón

SAN BUENAVENTURA-COAH.- La limpieza del panteón municipal va en un 80 por ciento, ya en los próximos días quedará listo y es que a partir de la próxima semana empieza a llegar gente a visitar a sus seres queridos.

Servicios Primarios, Limpieza, Agua Potable, Ecología y otros departamentos del Gobierno Municipal hacen diversas acciones para que el camposanto este en bunas condiciones para la tranquilidad y seguridad de las cientos de familias que arribaran este 1 y 2 de noviembre.

El cementerio de la cabecera municipal cuenta con 5 pilas, en las cuales se garantiza el suministro de vital liquido ya que en el panteón se encontrará una pipa que estará constantemente llenándolas de agua.

Desde hace dos semanas, dos cuadrillas con más de 20 trabajadores hacen el deshierbe y barrido a mano de los pasillos como alrededor de las tumbas.

Existen algunas lapidas dañadas de las cuales Protección Civil se encargará de acordonar con cinta amarrilla para evitar accidentes, además el ayuntamiento se mantiene al pendiente de los cementerios que se encuentran en los ejidos a los cuales también se les da mantenimiento.