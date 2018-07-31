Celebran mes de la lactancia materna

Piedras Negras, Coah.- Agosto es el Mes de la Lactancia Materna en Coahuila, y para conmemorarlo se realizará una jornada masiva el próximo 9 de agosto en la Plaza de las Culturas de Piedras Negras.

La doctora Minerva Contreras Moreno, responsable del Departamento de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, dio a conocer que entre otras acciones se impartirán pláticas y habrá actividades artísticas para toda la comunidad.

Del 1 al 7 de agosto se celebra en 2018 la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que con el lema: “Fundamento de la vida” se busca promover entre las madres la importancia de alimentar a los bebés para la nutrición, la seguridad alimentaria y favorecer la reducción de la pobreza.

Agosto es el Mes de la Lactancia Materna en Coahuila.

Esta celebración es promovida por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna en coordinación con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y entre otros objetivos se pretende informar a la población, promover el trabajo conjunto y en red de personas y organizaciones, desarrollar estrategias de difusión y apoyo a la lactancia materna para asegurar el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los niños alrededor del mundo.

La responsable de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informó que personal de la dependencia apoya a los clubes de lactancia con pláticas y asesorías dirigidas a las madres, con el interés de crear conciencia de lo valioso que es para los niños durante los primeros meses de vida recibir alimento de su madre.

Coahuila forma parte de la Red Global de Bancos de Leche, con los que se promueve la donación de leche materna para recién nacidos prematuros cuyas madres no pueden alimentarlos directamente.