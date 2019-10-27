Certifican a profesores del Conalep

FRONTERA., COAH.-Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 28 docentes del Conalep Frontera participaron en la certificación por medio del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, el cual les permitirá ser mejores docentes e impartir los conocimientos a sus estudiantes de una manera fluida, entendible y de mejor calidad.

El Director del plantel José Cerda de la Fuente dijo que los docentes quienes participaron de la certificación bajo la norma ECO647 emitieron un documento previo por medio del cual realizaron una planeación para la evaluación de competencias, las cuales les sirvieron al momento de ser observados, toda vez que entre los puntos a calificar se encontraban las habilidades, objetivo de la hora clase, aprendizaje significativo, secuencia didáctica acorde al objetivo, tiempos e instrumentos y herramientas de clase.

Dijo que todos los docentes que cumplieron con la certificación mostraron su habilidad para llamar la atención del grupo y transmitirles los conocimientos por medio del manejo de conceptos, libros y herramientas que permitieron a los alumnos aprender y entender todos los conceptos de la materia que les impartieron.

Explicó que al momento en que llegaron los evaluadores, cada uno de los docentes comenzaron la clase cumpliendo con los instrumentos de evaluación, revisión de la hora completa de clase, dominio del tema, empatía con los alumnos y resolución de dudas, lo cual cumplieron de manera positiva.

Es importante señalar que los docentes recibieron sugerencias por medio de los evaluadores para que sean mejores maestros, además de que esta certificación les servirá al momento de solicitar una vacante en nivel medio y superior, toda vez que sus conocimientos y técnicas están evaluados a la perfección.

Cabe señalar que los docentes fueron apoyados en todo momento por el Director Estatal del Conalep Alfio Vega de la Peña, quien asignó recursos para el pago de esta certificación la cual los 28 docentes de la institución aprobaron.-