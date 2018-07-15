Cierran con broche de oro taller de pintura

NUEVA ROSITA COAH.- Con espectacular cierre de cursos, la apreciación de la cultura y el arte en sus diversas expresiones, llenó de vida y color las instalaciones de Casa de Cultura “Maria del Pilar Tijerina de Guadiana”, al presentarse una demostración de cuadros en óleo para clausurar el taller que se impartió como parte del Curso de Verano 2018.

La demostración artística y cultural de los cuadros estuvo encabezada por cerca de 50 niños de educación prescolar, primaria y secundaria que van de los 4 a los 12 años de edad, que dieron todo de sí para demostrar a sus familiares y amigos lo aprendido en el periodo de enseñanza cultural y transmitir a los que presenciaron el evento esas ganas e interés por la cultura.

El curso de pintura y dibujo estuvo encabezado por la arista María Antonieta Leza Santoy, quien dio vida a un sinfín de cuadros artísticos espectaculares, los cuales estuvieron expuestos en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde agradeció al Ayuntamiento Municipal por darle la oportunidad de impartir este bello arte, pues es el primer año que lo realiza en la ciudad de Nueva Rosita.

Los cuadros estuvieron expuestos para que los papás pudieran observarlos.

La artista especialista en pintura y dibujo María Antonieta Leza, expresó que fue una gran satisfacción lograr que jugando los niños aprendan algo nuevo como el arte de dibujar que es con lo que se inicia principalmente para desarrollar el trazo para después fomentar con la pintura.

La arista María Antonieta Leza Santoy, quien impartió dicho curso.

“En esta ciudad me quedé impresionada, pues existe mucho talento, más bien demasiado, aunque a veces falta el apoyo económico de los padres, pero aun así yo como maestra trato de ayudarles a todos aquellos que tienen un potencial para ser grandes artistas, es difícil encontrar un buen maestro, pero es aún más difícil encontrar un buen alumno, pero a esos buenos estudiantes hay que hacerlos que sean mejor cada día”.

Invitó a todos los padres de familia a que busquen este tipo de actividades para sus hijos pues es una atención que les ayuda a los niños en la tranquilidad, seguridad, desastres, disciplina, pero sobre todo en el aprendizaje y desarrollo de crecimiento.

Reconoció a los participantes por su entusiasmo y entrega y además dijo que es importante y fundamental continuar con esos cursos que dotan a los menores de una formación integral y de conocimiento cultural en sus diversas expresiones, finalizando con la entrega de reconocimientos a todos los alumnos.