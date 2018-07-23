Clausura en grande la Feria de San Buena

SAN BUENAVENTURA COAH.- En medio de una lluvia de juegos pirotécnicos y la majestuosa presentación del Rodeo Súper Bull Internacional a cargo de reconocidos ranchos, la noche del domingo la alcaldesa Gladys Ayala Flores clausuró la Feria del Santo Patrono Buenaventura Número 74 en su edición 2018.

Más de un millón de personas se dieron cita en el transcurso de los 17 días que duró el evento que atrajo a personas de todas las edades al ofrecer espectáculos de sana diversión.

La clausura se llevó a cabo ante un lleno total de la plaza de toros cuyos presentes refrendaron su apoyo y solidaridad al evento organizado por el Comité de la Feria a cargo de Juanita Guadalupe Rodríguez y coordinada acertadamente por la Edil sambonense.