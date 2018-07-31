Clausuran chatarrera

SAN BUENAVENTURA COAH.- La clausura de un negocio de compra venta de chatarra fue el saldo que arrojó el operativo sorpresa aplicado a yonques y chatarreras en las que participaron la Policía Investigadora, Policía de Proximidad Social, Seguridad Pública, y Protección Civil.

El negocio clausurado está ubicado en la colonia Benito Juárez cuyo dueño no pudo demostrar con papeles que trabajaba de manera legal, ahí se compraban metales como aluminio, latas, y demás,

Un negocio de venta de chatarra fue clausurado en el operativo realizado ayer por distintas corporaciones.

Al respecto el Director de Seguridad Pública dijo que estos operativos sorpresa, son para identificar a aquellos que están mal y fuera de orden, además para identificar a aquellos comerciantes que compran artículos como acumuladores, vehículos robados o de dudosa procedencia, piezas de auto, ya que todos tienen factura y quien no lo compruebe se le clausura.

No se trata de perjudicar a nadie ni mucho menos, pero la intención de los operativos es comprobar que estos negocios que en la localidad suman seis están operando dentro de la ley y por lo tanto no corren riesgo alguno.

Respecto a los requisitos para instalar un negocio de esta naturaleza dijo que son muchos y que incluso hasta Ecología entra por aquello del impacto al medio ambiente, Protección Civil para ver el asunto de los riesgos que pudiera presentarse a los vecinos que circundan un negocio de esta naturaleza entre otros.

CERO CLAUSURAS EN CASTAÑOS, SOLO REVISIÓN

También en esta localidad se realizó el operativo sorpresa a yonques y chatarreras no encontrando anomalías que pusieran en riesgo a los dueños de dichos negocios.