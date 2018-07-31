Colocarán red de agua

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Habitantes de algunas arterias del fraccionamiento San Pedro se verán beneficiadas con la introducción de la red de agua potable.

Personal de Obras Públicas a cargo del director Jesús Chávez Peñaloza, iniciaron los trabajos la tarde del lunes en las calles Tercera y Primera, a petición de los colonos beneficiados que se pusieron de acuerdo para aportar el costo de la obra en tanto que los trabajadores del departamento antes mencionado se harán cargo de la ejecución.

Se espera que dicho proyecto quede concluido a mediados del mes de agosto.

Cabe mencionar que el fraccionamiento San Pedro tiene aproximadamente 120 familias.

La obra quedará lista para mediados de agosto.