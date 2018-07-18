Compiten en belleza templos de Coahuila

La Catedral de Saltillo y el templo del Santo Madero, de Parras de la Fuente, fueron dos de las iglesias de Coahuila incluidas en la votación que realiza la revista México Desconocido, para conocer cuál es la iglesia favorita del país. En total fueron 50 templos del territorio nacional los incluidas en el listado de México Desconocido, y la votación estará concluyendo el 31 de julio.

Hasta la votación realizada este martes, destacaban la Parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero, con 21 por ciento de las votaciones; el templo de Santo Domingo, en Oaxaca, con 15 por ciento; Catedral de Chilapa de Álvarez, Guerrero, con 13 por ciento, mientras que la Catedral de Saltillo y el templo del Santo Madero, en Parras hasta el momento llevaban un cero por ciento en la votación.

Para votar debe ingresar a la página de México Desconocido en el siguiente link: https://www.mexicodesconocido.com.mx/cual-es-tu-iglesia-favorita-en-mexi...