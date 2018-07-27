Compra Nadadores área para panteón

NADADORES, COAH.- El Municipio adquirió dos hectáreas de tierra que adecuará para convertirlas en Panteón Municipal ya que el actual está saturado.

El alcalde Abraham Segundo González Ruiz comentó que el terreno fue donado y que será dentro de un mes cuando se concluya la tramitación de las escrituras para proceder a acondicionarlo como tal, entre otras cosas construirle barda, colocación de la red de agua y la delimitación interior. En cuanto al actual camposanto, González Ruiz dijo que una vez que se comprobó que está lleno se cerrará y el vigilante se hará cargo del cuidado del lugar permitiendo el acceso únicamente a los familiares de los que ahí están sepultados.

Lo que queremos es evitar destrozos en el Panteón Municipal de Nuestra Señora de las Victorias porque los muertos merecen respeto y porque el lugar debe estar en buenas condiciones.

Afirmó que por lo que respecta a las dos hectáreas recién adquiridas afirmó que de acuerdo con la tasa de mortandad que registra el municipio este espacio tendrá una durabilidad de cincuenta años, pero que abrirá cuando esté debidamente acondicionado.