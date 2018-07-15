Con mañanitas y paseo Honran a San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con las Mañanitas al Santo Patrono Buenaventura ofrecidas a las seis de la mañana y un recorrido por el pueblo encabezado por la reina Laura Kariett, la princesa Silvia Guadalupe y la Flor del Ejido Alexa, además del párroco Antonio Rodríguez Carranza se puso en marcha la serie de actividades entre las que destacaron la verbena popular en la plaza principal.

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Fue a las seis de la mañana cuando en el atrio de la parroquia del Santo Patrono se reunieron los fieles católicos para iniciar con las tradicionales Mañanitas acompañados por los músicos de la orquesta Embajadores para después llevar a cabo el recorrido por las principales calles del pueblo.

Para esto, el Santo Patrono fue postrado en un carruaje previamente adornado con flores naturales que resaltaban la imagen.

A la vez conforme avanzaba el contingente, las familias salían de sus casas para sumarse al grupo que se fue haciendo grande hasta regresar de nueva cuenta al atrio de la parroquia donde se ofició una misa.