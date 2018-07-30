Concluirán obra en el Auditorio

LAMADRID COAH.- Después de tres años la coronación de la Reina de la Virgen del Rosario, se realizará en el Auditorio Municipal ya que el Municipio se comprometió instalar el cableado para la electrificación de dicho lugar.

El presidente del Comité de la Feria, José Luis González Moreno, dijo que la fecha magna del evento es el 4 de octubre cuando se celebra a la Virgen del Rosario, pero que programarán antes la coronación que se hará en el mencionado recinto.

Dicho espacio permanece cerrado desde hace tres años cuando fue anunciada su remodelación de la cual pocos son los avances que presenta y que por motivos de construcción y cambios internos, como fue el techo, no puede ser utilizado.

Pero ahora las cosas serán distintas, dijo el Presidente del Comité de la Feria, quien vía telefónica comentó que aunque pequeña, esta fiesta del pueblo es esperada con mucho entusiasmo tanto de quienes viven ahí como de los oriundos que radican fuera porque es tradición que se reúnan en la plaza, asistan a misa y convivan en la verbena.

Agregó que estarán al pendiente de que los arreglos al Auditorio se lleven a cabo en tiempo y forma para evitar contratiempos al evento del pueblo.

Celebrarán a la Virgen del Rosario en su parroquia el próximo 4 de octubre.