Confirma Frontera 2 puentes vehiculares

FRONTERA, COAH.- Al hacer el anuncio de la construcción de un puente vehicular, este mismo año, que conecte las colonias Occidental y Borja, el secretario de Infraestructura del Estado Gerardo Alberto Berlanga Gotez se reunió ayer con el alcalde Florencio Siller Linaje para hacer la planeación de obras para este y los próximos tres años.

Durante un recorrido por las diversas áreas de oportunidad para efectuar inversiones y bajar más recursos federales en beneficio de Frontera, ambos funcionarios declararon posteriormente que hay más proyectos, serán dos puentes en total, uno en la calle Chihuahua y otro en avenida Industrias, más no saben cuál se comenzará este año y cual se postergará.

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Cada uno de estos dos puentes tiene una inversión estimada en los 100 millones de pesos, con recursos del programa de Hidrocarburos, que se aplican “bianuales”, se inicia este año en septiembre, y tendrá un proceso de ejecución de 12 meses, ya se tienen los proyectos ejecutivos y los permisos de Ferromex.

Otros proyectos de inversión son sobre el canal del arroyo Frontera, para crear áreas de descanso, ciclovías y áreas de trote, pero también, habrá un proyecto para la pavimentación de varias arterias del municipio, por lo pronto se contempla recarpetear las avenidas principales, Libertad, Presidente Carranza, Soledad, Almadén, Progreso y otras más.

Asimismo, contemplan programar para la siguiente administración que también presidirá el Alcalde Florencio Siller, la creación de un cárcamo de rebombeo que saque el agua pluvial sobre el paso deprimido de la Occidental, que lleve una línea de desague hacia el Arroyo Frontera.

En el mismo sentido, buscar alternativas para evitar inundaciones en las calles que se encuentran en los alrededores de la Clínica 9.