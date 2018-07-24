Construirá Lamadrid arco de bienvenida

LAMADRID, COAH.-Con un monto superior a los 190 mil pesos en los próximos días inician los trabajos de construcción de lo que será el arco de bienvenida a la entrada del municipio. Andrés Fernando Vázquez García, alcalde de esta localidad, dijo que ya se tienen listos los planos y el diseño de la obra que incluye levantamiento del muro, colocación de las letras, revestimiento de cantera y además del peculiar letrero al cual se le podrán colocar calcas alusivas de acuerdo a la estación y época del año.

Solo nosotros faltábamos de tener un arco de bienvenida con su respectivo letrero, dijo el alcalde Andrés Fernando Vázquez García.

El Edil explicó que esta obra es una identificación del pueblo como la tienen los demás municipios aparte de el hecho de pertenecer al corredor turístico ayuda a los paseantes a identificarlos y por lo que respecta a la imagen que dará a la entrada, eso es definitivo, como un sello de distinción.

Lamadrid es uno de los pueblos más visitados sobre todo en temporada de verano, bien sea para pasar un rato agradable o bien para comprar los frutos que ahí se dan, tal es el caso del aguacate criollo, los higos, granadas, duraznos, chabacanos, que a la vez los productores comercializan en los municipios de la Región Centro.

Por otra parte el también conocido Vergel de Coahuila es muy buscado por aquellos que gustan de adentrarse a los parajes naturales bien sea a pie o en bicicleta llegando a la Casita, la Zumbadora o bien a los riachuelos que bajan del Cerro del Marqués de Aguayo.