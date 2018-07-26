Contrata policías Feria de Ciénegas

CUATRO CIéNEGAS COAH.- Las instalaciones de la feria serán vigiladas por 15 elementos auxiliares coordinados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo entre semana se destinarán solamente ocho debido a que es poca la afluencia de visitantes a este lugar.

El Secretario del Ayuntamiento Alberto Villarreal Ferriño explicó que el reparto de los policías auxiliares se realizará de acuerdo a las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones de la feria, especialmente en el Teatro del Pueblo donde diariamente se harán eventos de orden familiar en comparación con las que se realizarán los fines de semana como son los bailes con artistas y con grupos reconocidos, ya que esto atrae más personas y por lo tanto se necesita mayor vigilancia.

No se escatimarán esfuerzos en cuanto a la vigilancia en la feria, dijo el Secretario del Ayuntamiento Alberto Villarreal Ferriño.

Dijo que ante esto se organizaron los policías auxiliares de tal forma que ocho trabajarán entre semana y los quince que fueron contratados lo harán los dos fines de semana que abarca la feria, asegurando de esta manera el cuidado en todos los aspectos.

Por fortuna no tenemos inseguridad grave en el pueblo, la gente es tranquila pero nos preocupan los visitantes ya que muchas personas vienen de fuera a divertirse tanto en la feria como en los distintos puntos turísticos que hay en la Ciudad, por ese motivo el plan de seguridad abarca todo”

Agregó que personalmente estará al pendiente de las acciones que emprendan los policías como es la operatividad en todos lados pues la Feria de la Uva es uno de los eventos mas relevantes que tienen por la tradición que encierra.