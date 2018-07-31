Contratará San Buena más policías

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Rregidor de Seguridad Pública Luis Felipe Zertuche Tovar dijo que ante la falta de elementos en la corporación policiaca se contempla la posibilidad de contratar algunos policías que se desempeñaron como auxiliares en la feria.

Ante el notorio desabasto de elementos que tiene esta dependencia que suman un total de 20 de los 40 que necesita y el hecho de que delitos como robos domiciliarios sean reportados en los sectores de la periferia, el funcionario considera que una opción para reducir el índice de delitos es la contratación eventual de personas que se hayan desempeñado como tales.

Difícil completar la plantilla de policías que se necesitan en el pueblo, dijo el regidor Luis Felipe Zertuche Tovar.

El hecho de que esta sea administración de un año pone en aprietos a las autoridades para enviar candidatos a la Capital del Estado donde son sometidos a exámenes de confianza, ya que eso además de dinero se lleva mucho tiempo para que den una respuesta.

En promedio son ocho mil pesos los que cuesta mandar un candidato a las pruebas de control y confianza que se aplican en la Capital del Estado, y eso a riesgo de que no los pasen, pero puede haber otras alternativas para eficientizar el área de seguridad.

Reconoció el Regidor que sí hay delitos en el pueblo que se tienen que solucionar, como es el caso de los robos a domicilio que son conocidos por todos y que poco se reportan, para ello se buscará reforzar la vigilancia sobre todo en las colonias de la periferia.

Comentó que es un poco difícil llegar a tener 40 elementos que son los que necesita el pueblo ante la cantidad de habitantes que tiene pues la mancha rural es amplia y ahí se requieren otro tipo de acciones.