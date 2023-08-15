¿Controversia constitucional? Evitarán que libros lleguen a las aulas

TORREÓN, COAH.- Para evitar que el material bibliográfico de la Nueva Escuela llegue a los planteles de educación básica en Coahuila, el Gobierno del Estado prepara la presentación de una Controversia Constitucional en contra de los libros de texto y de esta manera, que no se utilicen en las aulas.

Fue el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, quien dio a conocer que dicha controversia está elaborada por la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila y se presentará este martes o miércoles en la Suprema Corte de Justicia para que los polémicos libros de texto que pretende distribuir la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de agosto no lleguen a los salones de primaria ni secundaria.

“La Secretaría de Educación Pública de Coahuila y el Gobierno del Estado utilizarán todos los instrumentos jurídicos necesarios para evitar que los libros se distribuyan en las aulas; casi está lista nuestra controversia constitucional que presentará la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado esta misma semana, para lo cual, el Consejero Jurídico estará en la CDMX este martes o miércoles”, detalló el funcionario estatal.

De igual manera, Francisco Saracho Navarro adelantó que el documento está prácticamente finalizado y en proceso de revisión en su etapa final: “La controversia se elaboró con información que proporcionamos, y solamente falta que el Consejero Jurídico de la presente al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís”.

El secretario de Educación en Coahuila añadió que la Unión de Padres de Familia del Estado de Coahuila prepara también un amparo contra la SEP y el Gobierno Federal sobre el mismo tema: “Ellos se encuentran recolectando firmas de padres de familia, al igual que la asociación particulares, van a demandar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila que no se repartan los libros”.

Subrayó que el libro “Coahuila, la entidad donde vivo” no fue impreso y no llegará, son alrededor de 56 mil niños los que cursan el tercer grado de primaria y que no contarían con él, pero al hacer una colecta en las bodegas regionales, el funcionario público se percató de que cuentan con 12 mil de estos ejemplares.

Por lo que una estrategia podría ser repartirlos en cada una de las aulas, para que el maestro tenga el libro en su poder y de esta manera pueda transmitir la geografía de la entidad y sus costumbres.

“También estamos viendo el imprimirlo nosotros y editarlo, el problema son los derechos de autor, que los tiene la Conaliteg nacional, por lo que están buscando opciones y alternativas”, aclaró.

Finalmente comentó que hoy iniciaron reuniones con jefes de sector y supervisores de educación básica de todo el norte, específicamente en Nava, en tanto que en La Laguna estarían el 17 de agosto, para dar indicaciones generales sobre el inicio del ciclo escolar, así como estatus del programa sintético y libros de texto, y detalles de la preparación del Taller Intensivo de Formación Continua, entre otros tópicos.