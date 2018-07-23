Convoca Joyson a discapacitados

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Tras la apertura de una línea y contratación de personas en silla de ruedas, la empresa Joyson mantiene abierto el reclutamiento con posibilidades de extender esta línea de costura de bolsas de aire o bien abrir una nueva para dar oportunidad a más personas con alguna discapacidad.

La directora de Fomento Económico, Yazmín Asís García, dio a conocer que desde principios de enero mediante esta área se dio el reclutamiento de personas en silla de ruedas pero con movilidad al 100 por ciento en brazos, a petición de la empresa Joyson que abrió una nueva línea que hace cerca de 1 mes inició labores con 15 personas.

Yazmín Asís García, directora de Fomento Económico.

Dijo que directivos de la empresa recién le notificaron continúe con el reclutamiento de personal, dependiendo de la respuesta se puede ampliar la actual línea de costura de bolsas de aire e incluso abrir una nueva línea.

“La empresa ha tenido una muy buena experiencia con estas personas en silla de ruedas, son muy trabajadoras, responsables, puntuales y con una buena actitud, eso los motivó a buscar ampliar la contratación”.

Señaló que en el pasado proceso de reclutamiento dos personas se quedaron sin la oportunidad porque llegaron cuando ya tenían la línea completa, y son a las que se les va a dar prioridad en esta nueva etapa que se abrió, aunque no saben aún fechas de arranque.

Además de las 15 personas en silla de ruedas, señaló que Joyson da oportunidad a otras personas con discapacidad, y se espera que más empresas en la localidad entren a esta dinámica.