Corre a “traidores” Alcaldesa de Abasolo

ABASOLO, COAH.- En represalia porque no votaron por ella, la alcaldesa Herlinda García Treviño dio de baja a dos empleadas del departamento de Ecología.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que dentro de la Presidencia Municipal se gesta un despido de por lo menos veinte personas, como resultado de la elección del pasado uno de julio pues según la Edil los de adentro se aliaron con la oposición para llevarla al triunfo.

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Duras críticas contra la alcaldesa Herlinda García Treviño por el despido de dos mujeres del departamento de Ecología.

“Muchas personas que laboran dentro de la Presidencia Municipal están en la cuerda floja debido a los resultados de la elección, además alega traiciones que se dieron en el interior cuando a ella no le consta” señalaron los informantes.

Agregaron que la actual administración de Herlinda García deja mucho que desear, por ese motivo la alcaldesa entrante Mirasol Treviño emprenderá una campaña de investigación en cuanto al manejo de los recursos y su aplicación, porque las obras hasta ahora realizadas dejan mucho que desear, además de que a inicios del año se habló de una cantidad considerable de dinero que hasta el momento no se sabe en dónde quedó.

“Desconocemos si parte de los recursos que mandaron para obras los destinaron para la campaña pero de una u otra manera el dinero tiene que aparecer” finalizaron.